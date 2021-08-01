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Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı atağa geçti - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı atağa geçti

01.08.2021 14:26

Ticaret Bakanlığı, gramaj ve adetlerin azaltılmasına rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam yapılan üreticilere karşı denetimleri sıklaştırdı. Tüketicilerin yapılan hileyi fark edilemediği belirtilirken, Bakanlık tarafından 81 ile talimat verildi.

Ticaret Bakanlığı, gramaj ve adedi azaltılmasına rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse re'sen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi.

TÜKETİCİ DEĞİŞİMİ FARK EDEMİYOR

Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı belirlendi. Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor.

BAKANLIK'TAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olmanın gereği olduğunu değerlendiren Bakanlık, bu konuda adım attı.

81 İLE TALİMAT VERİLDİ

Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

YAZILI UYARI GÖNDERİLDİ

Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

MAĞDURLAR, MAĞDURİYETLERİNİ BİLDİRMELİ

Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor. Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kurulu'na veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı atağa geçti

Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı atağa geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • kenan özkaya: Özellikle Şampuan ve Ayçiçek yağı ambalajlarda hile yapılmaktadır. 5 litrelik Yağ tenekelerinde veya plastik ambalajlarında önce 4,5 litre olarak eksiltildi sonra tepki olmayınca 4 litre yaptılar. Ama fiyatlar dusurulmedi. Yine ayni sekilde sampuanlar Sıvı el sabunları makine toz deterjanlar hepsinde aynı hileler yapıldı. Kanundaki boşluklardan cezaların caydırıcı olmamasından denetleme yapilmamasindan dolayı vatandaşı kaziklamanin artık olağan hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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