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Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun Mart ayı içerisinde...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari...
Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:32 Kaynak: İHA
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