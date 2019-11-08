Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı bütçesi (1)
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı bütçesi (1)

Ticaret Bakanlığı bütçesi (1)

8 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Ticaret Bakanlığı bütçesi (1)

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:47 Kaynak: AA
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