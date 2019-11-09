Ticaret Bakanlığı Bütçesinde 'Erzurum' gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanlığı 2020 bütçesi görüşmelerinde Erzurum'la ilgili beklentilerini paylaştı. Aydemir, Erzurum'da İpekyolu Araştırma Enstitüsü kurulması, ilde bir ticaret müzesi açılmasını talep etti.



'CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ'



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde diğer bakanlıklar gibi Ticaret Bakanlığının da ülkeye yeni bir vizyon taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Ruhsar Pekcan'a teşekkür ederek, 'Değerli Bakanım, siz, ekibiniz, çalışma kadronuz hakikaten bir yüksekliği ifade ediyorsunuz, size minnettarız. Hakikaten öyle, çok emek veriyorsunuz, Türkiye'nin imajını, her halini zirvelere taşıyorsunuz. Dolayısıyla, millet adına söylüyorum ki minnettarız Sayın Cumhurbaşkanımıza, size. ' dedi.



İHRACATTAKİ POZİTİF SEYİR



Sunumunda ihracat odağındaki pozitif seyre dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bakınız, şimdi, 176,9 milyar dolarlık bir rakama gelmek, nereden? 30 milyarlardan. Bu hakikaten büyük bir başarı, bu başarıda sizin katkınız büyük, sizden önce Değerli Bakanımızın katkıları vardı, bütün ak kadronun, ekibin katkısı var. ' diye konuştu.



AYDEMİR ERZURUM'U ÖRNEK GÖSTERDİ



İhracattaki pozitif gelişmeleri Erzurum'la örnekleyen Milletvekili Aydemir, 'Geçmişte, Erzurum'da ihracat rakamları çok sembolikti. Ben Erzurum'da gazetecilik yaptım, siyaset yaptım, iş adamı olarak bulundum, Doğu Anadolu Sanayici İş Adamları Başkanlığı yaptım üç dönem. Dolayısıyla vukufiyetim az da olsa var. Daha önce hakikaten çok sembolikti bu rakamlar, ama şimdi Erzurum'dan 43 ülkeye ihracat yapılıyor. Yani buna şapka çıkarılır, buna maşallah denir. ' dedi.



AYDEMİR'DEN İPEKYOLU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TALEBİ



Sunumunda Bakanlığa yönelik Erzurum ile ilgili talepleri dillendiren Milletvekili Aydemir, 'İpek Yolu güzergahı çok sembolik anlamlar ifade ediyor, çok çok önemli. Bunun üzerinde vilayetlerimiz var ve oralarda da İpek Yolu'nu ifade eden tarihi eserlerimiz var, kervansaraylar var, çok sayıda böyle özel sayılabilecek şeyler. Yani Erzurum'da bir İpek Yolu araştırma enstitüsü kurulsun istiyorum ben, daha önce de bunu söylemiştim, bu çok mühim.' diye konuştu.



ERZURUM'A TİCARET MÜZESİ KURULMASI



Aydemir ülkede ticaret ve ihracat bilincinin güçlendirilmesi noktasında Ticaret Liselerinde 'ihracat' kayıtlı bir ders konulması gereğine işaret ederek, ' ihracat bağlamında liselerde bir ders konulmasını özellikle kayda geçmiştim. Yani İpek Yolu güzergahındaki illerde hususen ticaret müzelerinin de inşa edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bunlar da bizim talebimiz, daha önce de dile getirmiştim. Bunlar olursa hakikaten çok memnun oluruz. ' dedi.



'ATATÜRK'Ü RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ'



Milletvekili Aydemir sunumunun son bölümünde vefatının 81'inci yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, '



'Bu ülkenin kurulmasına vesile olan, bu ülkede lider isimlerinin zirvesinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor; tazimle, hürmetle yad ediyorum, mekanı Cennet olsun inşallah diyorum. ' dedi. - ERZURUM