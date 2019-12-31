Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi yarın devreye alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi yarın devreye alınıyor - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi yarın devreye alınıyor

6 saat önce

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurular yarından itibaren yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi yarın devreye alınıyor, System.String[]

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurular yarından itibaren yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Hariçte İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmalar belge kapsamında gerçekleştirecekleri ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyannamelerde doğru ve eksiksiz olarak rejim kodu, muafiyet kodu, ilgili satır koduyla gerekli diğer bilgileri girmekle sorumlu olacak.

Öte yandan tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilecek.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi yarın devreye alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]