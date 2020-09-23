Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı o ödemelere ilişkin yönetmelik değişikliğine gitti - Son Dakika

Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı o ödemelere ilişkin yönetmelik değişikliğine gitti

Son dakika gündem haberi... Ticaret Bakanlığının, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında destekleme ve fiyat istikrar fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması yönündeki kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı o ödemelere ilişkin yönetmelik değişikliğine gitti, System.String[]

Ticaret Bakanlığının, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında destekleme ve fiyat istikrar fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması yönündeki kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının 'İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili ödemelere ilişkin incelemeler ve denetimler usulünde değişikliğe gidildiği aktarıldı. Bakanlık tarafından ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan yapılan destek ödemelerini inceleyen kuruluşlar tarafından denetimler gerçekleştirilecek. Denetimleri, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yapacak.

(İHA)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı o ödemelere ilişkin yönetmelik değişikliğine gitti - Son Dakika Ekonomi

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