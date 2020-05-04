Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşün ana nedeni salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri olarak görüldü.

Ticaret Bakanlığı 2020 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etti.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni oldu.

AB ülkelerinin GSYİH'sı ilk çeyrekte yüzde 3,5 oranında daralmış olup, bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül ediyor. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde yüzde 4,8 oranında daraldığı açıklandı.

Mart ve Nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,0 oranında artış gösteren ihracat da 4 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden oldu.

Nisan ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA 3,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Nisan ayında dış ticaret açığı 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar oldu.

2020 yılı Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,4; Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75,4 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN FASIL 'KAZANLAR VE MAKİNELER' OLDU

'Kazanlar ve Makineler' faslında ihracat Nisan ayında yüzde 39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla 'Demir ve Çelik' (654 milyon dolar) ve 'Elektrikli makina ve cihazlar' (531 milyon dolar) oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.

Ancak salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre;

Fransa'ya yüzde 66; İspanya'ya yüzde 59; İngiltere'ye yüzde 57,7; İtalya'ya yüzde 51; Belçika'ya yüzde 48,8; Almanya'ya yüzde 35,9; Irak'a yüzde 34,4 ve ABD'ye yüzde 25,1 oranında azalış gösterdi.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 22,6'SINI OLUŞTURDU

GTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Nisan ayı itibarıyla toplam ihracatın yüzde 22,6'sını oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülkenin toplam ithalattan aldığı pay ise yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Nisan ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oldu. Bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı 2019 yılı Nisan ayında yüzde 29,05 iken, 2020 yılı Nisan ayında 5,0 puan düşerek yüzde 24,07'ye geriledi. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatta görülen azalış, Nisan ayında ihracatında değer bazında görülen 6 milyar 348 milyon dolarlık toplam düşüşün yüzde 36,10'una tekabül ediyor.

Benzer şekilde Nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 azalışla 3 milyar 739 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 41,9'unu oluşturdu.

2020 yılı Nisan ayında görülen Azerbaycan'a yüzde 7,88'lik, Hong Kong'a yüzde 28,8'lik ve Güney Kore'ye yüzde 51,0'lık ihracat artışları ise dikkat çekti.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

2020 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 5 milyar 689 milyon dolar ile 'Deniz Yolu'ndan yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 2 milyar 662 milyon dolar ile "Kara Yolu" ve 489 milyon dolar ile "Hava Yolu" izledi.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 8 milyar 703 milyon dolar ile "Deniz Yolu"ndan yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ulaşımı 2 milyar 263 milyon dolar ile "Kara Yolu" ve 1 milyar 791 milyon dolar ile "Hava Yolu" takip etti.

İhracatta en çok tercih edilen ödeme şekli mal mukabili oldu

2020 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 5 milyar 424 milyon dolar ile "Mal Mukabili Ödeme"yle apılırken, bu ödeme şeklini 1 milyar 536 milyon dolar "Peşin Ödeme" ve 736 milyon dolar "Vesaik Mukabili Ödeme" takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 7 milyar 330 milyon dolar "Mal Mukabili Ödeme" ile yapılırken, bu ödeme şeklini 2 milyar 918 milyon dolar "Peşin Ödeme" ve 823 milyon dolar "Vadeli Akreditif" izledi.

"TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında "Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor" denilerek "Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 501 firma, 2020 yılı Nisan ayında toplam ihracatımızın yüzde 22,57'sini, toplam ithalatımızın ise yüzde 29,42'sini oluşturmuştur.

Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 5 milyar 841 milyon Dolar olarak gerçekleşti. (2 milyar 29 milyon dolar ihracat, 3 milyar 812 milyon dolar ithalat)" şeklinde bilgiler verildi.

"DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Nisan ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 168 olurken aynı dönemde 103 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2020 yılının Nisan ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 8 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 2 milyar 952 milyon TL'lik kısmı ihracat, 5 milyar 970 milyon TL'lik kısmı ithalat oldu.

HKS BİLDİRİM SAYISI 12.8 MİLYONA ULAŞTI

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki aya göre sadece 146 azalışla 1 milyon 936 bin 554 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 44,5'ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,64 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 12 MİLYON 776 BİN OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı yüzde 22,41

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Nisan ayında 10 milyar 690 milyon TL oldu. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 176 milyar 100 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 22,41 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 50 milyar 149 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

Kadın esnaf sayısı arttı

Nisan ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar sayısı işyeri sayısı 2 milyon 20 bin 150 oldu. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkar sayımızda yaklaşık 79 binlik artış kaydedilmiştir. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Nisan ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkar sayısı 309 bin 810'a yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda yaklaşık 18 bin artmıştır." İfadeleri yer aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:50 Kaynak: İHA


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