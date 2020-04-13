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Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli...
Ticaret Bakanlığı: "Düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:58 Kaynak: İHA
Son Dakika BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar