Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni

02.11.2020 12:59
Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni, System.String[]

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 artarak 17 milyar 333 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat, yüzde 8,54 artarak 19 milyar 729 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 7,16 artarak 37 milyar 62 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 35,67 artışla 2 milyar 396 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,86 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95,3 değerine ulaştı.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileri, Türkiye ve dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği hazirandan itibaren ortadan kalkmaya başlarken, ekimde ihracat 17 milyar 333 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle pandeminin etkili olduğu 2020 yılında en yüksek ihracat değerine ulaşılırken, tüm yıllar içerisinde en yüksek aylık ihracat rakamı da gerçekleşmiş oldu.

Öte yandan işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3 gibi yüksek bir seviyeye çıktı. Ocak-ekim dönemine bakıldığında bu oran yüzde 85,7 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 958 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 238 milyon dolarla "tüketim malları" ve 2 milyar 15 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ekimde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 547 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 681 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 979 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 495 milyon dolarla İngiltere ve 966 milyon dolarla Irak geldi.

İthalat

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 731 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 392 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 401 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 126 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" ve 2 milyar 112 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 257 milyon dolarla Almanya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 919 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 330 milyon dolarla Rusya takip etti.

Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,08 azalışla 135 milyar 658 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,24 artışla 175 milyar 915 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,11 artışla 40 milyar 257 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,1 oldu.

Özel Ticaret Sistemine (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat ekimde yıllık bazda yüzde 5,17 artarak 16 milyar 447 milyon dolara yükselirken, ithalat, yüzde 7,29 artarak 18 milyar 745 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 25,37 artarak 2 milyar 298 milyon dolara çıkarken dış ticaret hacmi de yüzde 6,29 artışla 35 milyar 191 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler 21 milyar 5 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Ekim itibarıyla aktif limited şirket sayısı 900 bin 548, ticari işletme sayısı 684 bin 62, şube sayısı 211 bin 560, anonim şirket sayısı 149 bin 302, kooperatif sayısı 31 bin 658, kolektif şirket sayısı 11 bin 325, komandit şirket sayısı 2 bin 12 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 990 bin 467, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 130 bin 675 olarak kayda geçti.

Dış Ticaret, İhracat, Ticaret, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bülteni - Son Dakika Ekonomi


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