Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' Hazır

Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' Hazır

1 saat önce

Spor Toto 2019 Kamu Ligi'nde başarılı bir giriş yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' Hazır, System.String[]
Spor Toto 2019 Kamu Ligi'nde başarılı bir giriş yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2019 Kamu Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Ticaret Bakanlığı hazırlıklarını Anıttepe Futbol Sahasında antrenör Eren Sevencan, Özer Akın önderliğinde sürdürüyor.

Genç ve dinamik yapısını spor faaliyetlerinde de sürdüren Ticaret Bakanlığı, kurum personeli yeni sezonda daha başarılı bir takım izletmek için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Kar altında yapılan idmanlar lig maçlarını aratmıyor. Takımdaki arkadaşlık ve neşeli hava ise tüm futbolcuların moralini üst seviyelerde tutuyor. İlk etap çalışmalarını Anıttepe Futbol sahasında gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı futbol takımı Mart ayı içerisinde başlayacak ligde başarılı bir performans çizmek için iddialı.

Antrenör Eren Sevencan, Özer Akın, "Bu yıl, elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Bakanlığımızı sportmence en güzel şekilde temsil edeceğiz. Genç, dinamik bir yapıya sahip olan kurum personelimizle başarılı bir lig geçireceğimizi inanıyorum " dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

Futbol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı Bakan Pekcan: 102 Bin Ürün Denetlendi, Yüzde 19'u Güvensiz Ürün

Denizlispor'un Yeni Stadı İçin Onay Çıktı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]