Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı: 'Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem...

26 dakika önce

Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir.

Ticaret Bakanlığı:

Ticaret Bakanlığı: "Geçiş Dönemi boyunca, AB ve Birleşik Krallık arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilecektir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle Birleşik Krallık arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde tüm unsurlarıyla, zaten Birleşik Krallık ile birlikte hazırlıkları yapılmış olan bir STA müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır." - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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