Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde...
Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 20,64 oranında arttı.
Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 20,64 oranında arttı." - ANKARA
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