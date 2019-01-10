Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan Aktarmalı Olarak...
7 dakika önce
IHAAW133609-ASA/10-01-2019- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden bir yolcunun valizinde 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi.
IHAAW133609-ASA/10-01-2019
- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden bir yolcunun valizinde 5 kilo 490 gram kokain ele geçirdi. 10.01.2019 13: 36: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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