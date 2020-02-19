Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda... - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda...
7 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi. - ANKARA
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