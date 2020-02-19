Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda...

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda..., System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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