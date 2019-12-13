Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye 'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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