Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan Aktarmalı Olarak...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan Aktarmalı Olarak...

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:49:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan Aktarmalı Olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]