Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan Aktarmalı Olarak...
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan aktarmalı olarak Ukrayna'ya giden yolcunun valizinde 5 kilogram 490 gram kokain ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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