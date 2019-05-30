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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen...

22 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen..., System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:13 Kaynak: İHA
Gürbulak, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa
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