Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 526 gram eroin ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:13 Kaynak: İHA
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