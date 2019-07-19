Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul
Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi. - ANKARA
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