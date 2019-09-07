Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. - ANKARA
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