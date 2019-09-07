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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen...

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen..., System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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