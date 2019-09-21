Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı...
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı. - ANKARA
Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren çocuk, polise teslim oldu Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı