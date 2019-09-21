Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı...

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı..., System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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