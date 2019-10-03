Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 335 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA
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