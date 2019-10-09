Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin ele geçirildi. - ANKARA
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