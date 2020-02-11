Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen... - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi. - ANKARA
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