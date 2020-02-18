Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen...

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen..., System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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