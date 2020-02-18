Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen... - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen...
7 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANKARA
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