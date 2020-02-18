Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda farklı cinslerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANKARA