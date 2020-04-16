Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut dişi, balina dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi. - ANKARA