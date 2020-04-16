Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1... - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut dişi, balina dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut dişi, balina dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:53 Kaynak: İHA
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