Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen... - Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen...
6 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
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