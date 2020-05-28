Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:07 Kaynak: İHA
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