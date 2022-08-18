Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak ve Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak ve Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe

18.08.2022 11:33

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram sıvı metamfetamin ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 31,75 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram sıvı metamfetamin ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 31,75 kilogram esrar ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve kontrol neticesinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin yapılan aramada şüpheli bölgelere tepki vermesi üzerine aracın dorse kısmının altında bulunan su deposu söküldüğünde su tankının içerisinde farklı bir bölme daha olduğu tespit edildi. Söz konusu tankın içerisindeki sıvıdan alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile analiz edildiğinde maddenin 108 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Diğer bir operasyon ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ülkeye boş olarak giriş yapan bir tır, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemede riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine araç detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Tırın dorsesinin alt tarafında şase demirleri arasına gizlenmiş çok sayıda poşet olduğunu tespit eden Gümrük Muhafaza ekipleri, poşetleri bulunduğu yerden çıkardı. Poşetler içinde toplam 31,75 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
Eskişehirli galericiler, 'Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek' Eskişehirli galericiler, 'Bu karar stokçulara büyük darbe indirecek' 2. el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartları açıklık getirildi! İşte düzenlemeden muaf olan araçlar... 2. el araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartları açıklık getirildi! İşte düzenlemeden muaf olan araçlar...
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak ve Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak ve Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement