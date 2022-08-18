Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak ve Kapıkule'de zehir tacirlerine darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram sıvı metamfetamin ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 31,75 kilogram esrar ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve kontrol neticesinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin yapılan aramada şüpheli bölgelere tepki vermesi üzerine aracın dorse kısmının altında bulunan su deposu söküldüğünde su tankının içerisinde farklı bir bölme daha olduğu tespit edildi. Söz konusu tankın içerisindeki sıvıdan alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile analiz edildiğinde maddenin 108 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Diğer bir operasyon ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ülkeye boş olarak giriş yapan bir tır, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemede riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine araç detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Tırın dorsesinin alt tarafında şase demirleri arasına gizlenmiş çok sayıda poşet olduğunu tespit eden Gümrük Muhafaza ekipleri, poşetleri bulunduğu yerden çıkardı. Poşetler içinde toplam 31,75 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturuculara el konuldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. - ANKARA