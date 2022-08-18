Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.08.2022 12:10
Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilo sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 31,75 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde, İran'dan gelen bir tır "riskli" olarak değerlendirildi.

Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanırken, araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Aramada dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgelere tepki vermesi üzerine aracın dorse kısmının altında bulunan su deposu söküldü.

Aracın su tankının içinde farklı bir bölme daha olduğu tespit edildi. Söz konusu tankın içindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin 108 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye boş olarak gelen bir tır, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemede "riskli" bulundu.

Arama hangarına alınan tırın dorsesinin altında şase demirlerine gizlenmiş çok sayıda poşet olduğu tespit edildi. Poşetlerde 31 kilo 75 gram esrar bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu maddelere el konuldu.

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Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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