Gürbulak ve Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde, İran'dan gelen bir tır "riskli" olarak değerlendirildi.

Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanırken, araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Aramada dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgelere tepki vermesi üzerine aracın dorse kısmının altında bulunan su deposu söküldü.

Aracın su tankının içinde farklı bir bölme daha olduğu tespit edildi. Söz konusu tankın içindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin 108 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye boş olarak gelen bir tır, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemede "riskli" bulundu.

Arama hangarına alınan tırın dorsesinin altında şase demirlerine gizlenmiş çok sayıda poşet olduğu tespit edildi. Poşetlerde 31 kilo 75 gram esrar bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu maddelere el konuldu.