İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

29.08.2022 10:56

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda usulsüz olarak ithal edilmek istenilen 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda usulsüz olarak ithal edilmek istenilen 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince yürütülen çalışmalarda usulsüz olarak ithal edilmek istenen tonlarca ağırlıktaki sigara kağıtları için gerekli izinlerin alınmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ithalatı usulsüz olarak gerçekleştirmek isteyen firmaları inceleyen ekipler, ithalatın İstanbul'dan gerçekleştirilmek istendiği bilgisine ulaştı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ithalatı yapacak firmaların tesis kurma ve üretim izinlerinin bulunmadığını belirledi. Firmalarda yapılan araştırmada herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen 7 bin 812 rulodan oluşan toplamda 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı tespit edildi.  Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerince iki firmaya toplamda 3 milyon 831 bin 719 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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