İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

29.08.2022 11:27
İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda usulsüz olarak ithal edilmek istenilen 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda usulsüz olarak ithal edilmek istenilen 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince yürütülen çalışmalarda usulsüz olarak ithal edilmek istenen tonlarca ağırlıktaki sigara kağıtları için gerekli izinlerin alınmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ithalatı usulsüz olarak gerçekleştirmek isteyen firmaları inceleyen ekipler, ithalatın İstanbul'dan gerçekleştirilmek istendiği bilgisine ulaştı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ithalatı yapacak firmaların tesis kurma ve üretim izinlerinin bulunmadığını belirledi. Firmalarda yapılan araştırmada herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen 7 bin 812 rulodan oluşan toplamda 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı tespit edildi. Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerince iki firmaya toplamda 3 milyon 831 bin 719 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-SARIYER'DE KİMLİK SORAN POLİSLERLE MOTOSİKLETLİ GRUP ARASINDA ARBEDE İSTANBUL-SARIYER'DE KİMLİK SORAN POLİSLERLE MOTOSİKLETLİ GRUP ARASINDA ARBEDE Ünlü Borsacıya Eski Çalışanından Şok Suçlama! 28 Yıl Hapsi İsteniyor Ünlü Borsacıya Eski Çalışanından Şok Suçlama! 28 Yıl Hapsi İsteniyor İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:25:57. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİGARA KAĞIDI OPERASYONU: 38 TON 487 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement