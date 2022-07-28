İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
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İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonları

28.07.2022 11:30

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda kilolarca kokain, khat, amfetamin ve esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda kilolarca kokain, khat, amfetamin ve esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Valizin gizli bölmelerinden, kargolar paketlerinden ve gelinlik astarından uyuşturucu fışkırdı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerince Güney Amerika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen oradan da İzmir'e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs riskli olarak değerlendirildi. Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen şahsın şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle tekrar üstü arandığında karın bölgesinde bir sertlik olduğu fark edildi. İç beden muayenesine yönlendirilen şahsın 85 kapsül yuttuğu tespit edildi. Analiz edilen kapsüllerde kokain olduğu belirlendi. Şahıs muayenesi tamamlanarak Savcılığa sevk edildi.

Kargo paketlerine gizlenmiş 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu çıktı

İkinci operasyonda ise Ortadoğu'dan Afrika'ya transit olarak gidecek uçağa ilişkin yapılan risk analizinde bazı kargolar şüpheli olarak değerlendirildi. X-ray taramasından geçirilen ve NarkoKİM personelince detaylı olarak aranan şüpheli kargoların birinde paketlenmiş halde 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelinlik astarına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Bir diğer operasyonda, yurtdışından gelen ya da transit olarak gidecek olan kargo gönderilerinin rutin kontrolü sırasında belirlenen şüpheli pakette yapılan aramada, gelinlik astarına zulalanmış vaziyette 14 bin 500 adet amfetamin ele geçirildi.

Afrika'dan gelen yolcuların valizinde 10 kilogram esrar

Yürütülen diğer operasyonlarda ise, Afrika ülkelerinden gelen uçuşlarda tespit edilen 3 şüpheli şahsın Gümrük Muhafaza personelince takibi sonucunda yapılan aramalarda valizlerinde gizlenmiş halde toplam 10,5 kilo esrar ele geçirildi. Üç farklı olaya ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde şahısları havalimanı dışında bekleyen kişilere de ulaşılarak toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Olaylara ilişkin soruşturmalara savcılık nezdinde devam ediliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

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