Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda... - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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