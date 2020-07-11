Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda... - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram bal, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılırken yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram bal, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılırken yakalandı. - ANKARA
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11.07.2020 17:34:39. #1.13#
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