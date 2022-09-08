Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok

08.09.2022 10:56

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 5 operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balı ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 5 operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balı ele geçirildi. Balın 302 kilo 900 gramlık bölümü, 3 TIR'ın yakıt depolarında ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı araç, risk analizi sonucu X-ray tarama cihazına sevk edildi. Aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yapılan detaylı aramada, eşyaların arasına gizlenen 4 bidon halinde, 157 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. İkinci operasyonda ise yine X-ray taramasına alınan TIR'ın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada çekicinin yan dolaplarına ve dorse içine gizlenen 10 bidon halinde 69 kilo 500 gram kestane balı ele geçirildi.

YAKIT DEPOLARINA BAL DOLDURMUŞLAR

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan başka TIR'ın yakıt deposunda yine şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunun tamamında kestane balı olduğu tespit edildi. Depoda bulunan 90 kilo 700 gram kestane balına el konuldu. TIR'ın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel tertibat ile sağlandığı tespit edildi. Ülkeye giriş yapan başka 2 TIR'ın daha yakıt depolarının kestane balı ile dolu olduğu belirlendi. Bu 2 TIR'ın depolarında da toplam 212 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram ağırlığındaki kestane balına el konuldu. DHA)


YORUMLAR
500
TOGG'dan sonra bir yerli üretim daha! Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili 2025'te piyasaya çıkacak TOGG'dan sonra bir yerli üretim daha! Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili 2025'te piyasaya çıkacak TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama TBF'den Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklavalı kutlama
Kaynak: DHA

Gürcistan, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
15:02 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yakıt deposunda kaçak kestane balına geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement