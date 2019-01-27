Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi

7 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık.

Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:43 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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