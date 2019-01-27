Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi
7 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:43
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