Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için destek rehberi yayımladı
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Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için destek rehberi yayımladı

2 saat önce

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıların bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını amaçlayan "Devlet Yardımları Rehberi" hazırlandı.

Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için destek rehberi yayımladı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıların bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını amaçlayan "Devlet Yardımları Rehberi" hazırlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:58 
Ekonomi
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