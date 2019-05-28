Ticaret Bakanlığı ihracatçılar için destek rehberi yayımladı
2 saat önce
Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıların bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını amaçlayan "Devlet Yardımları Rehberi" hazırlandı.
Ticaret Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:58
tarafından ihracatçıların bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmalarını amaçlayan "Devlet Yardımları Rehberi" hazırlandı.
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