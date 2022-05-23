Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin

SİNAN TARTANOĞLU
Ticaret Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de ilk kez merkezi bir ilaç alım ihalesine çıkacağını duyurdu. İhale ile ilgilenen firmaların İKBY Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçmesi gerektiğini bildiren Bakanlık, "Firmalarımızın IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi" uyarısını yaptı.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği'ne "Irak (IKBY) İlaç İhalesi" başlıklı bir yazı gönderdi.
Yazıda, "Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda, IKBY tarafından bir ilaç alım ihalesinin düzenlenmesinin planlandığı, buna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğü ve süreç içerisinde potansiyel tedarikçilerle bağ kurma arayışı içerisinde olunduğu bildirilmektedir" denildi. Yazıda, şu ilgiler verildi:
İLK DEFA MERKEZİ İLAÇ ALIMI
"Bu çerçevede, Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerinden oluşan IKB'de, ilk aşamada yapılan çalışmaya göre EK-1'de belirtilen ürünler ve miktarlarda ilaca ihtiyaç duyulduğu, ilaç alımının söz konusu iller için ilk defa merkezi bir şekilde yapılacağı, ihale duyurusunun temmuz ayında yapılmasının planlandığı, ilgi duyan firmaların konu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kişi/kurum ile irtibata geçebileceği belirtilmektedir."
IKBY BAŞBAKANLIK OFİSİ İLE İRTİBATA GEÇİLECEK
Yazının sonunda, ihaleye katılacak firmaların IKBY Başbakanlık Ofisi ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi. Yazıya ek olarak sunulan tabloda ise ihtiyaç duyulan ilaçların listesi yer aldı.
"MÜMKÜN MERTEBE PEŞİN ÖDEME YÖNTEMİNİ TERCİH EDİN"
Bakanlık yazısında ihaleye girecek firmalara bazı uyarılar da yapıldı. Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Öte yandan, firmalarımızın ilgili IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, süreç içerisinde Erbil Ticaret Ataşeliği'miz ile temas halinde bulunması, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi önem arz etmektedir."
İhtiyaç duyulan ve yazının ekindeki listede yer verilen ilaçlar şöyle:
Acetylsalicylic Acid 100mg tab
Adenosine 6mg/ 2ml vial
Adrenaline 1mg/ ml amp
Alcohol Solution
Allopurinol 300mg tab
Amikacin 500mg/ 2ml injection
Amiloride + Hydrochlorthiazide 5mg + 50mg tab
Aminophylline 225mg tab
Aminophylline 50mg/ 10ml amp
Amiodarone 200mg tab
Amiodarone Hcl 50mg/ ml amp
Amitriptyline Hcl 10mg tab
Amitriptyline Hcl 25mg tab
Amlodipine 10mg tab
Amlodipine 5mg tab
Amoxicillin & Clavulanic Acid 1g vial
Amoxicillin & Clavulanic Acid 312mg suspension
Amoxicillin & Clavulanic Acid 625mg tab
Amoxicillin 500mg vial
Atenolol 100mg tab
Atenolol 50mg tab
Atorvastatin 20mg tab
Atracurium Besylate 50mg/ 5ml injection
Azithromycin 200mg/ 5ml suspension
Azithromycin 500mg tab
B-sitosterol 0.25 yüzde ointment 75g
Betahistine Hcl 8mg tab
Betamethasone Dipropionate 0.05% cream 30g
Betamethasone Valerate 0.1 cream 30g
Betamethasone Valerate 0.1 ointment 30g
Bisacodyl 10mg supp
Bisacodyl 5mg supp
Budesonide Inhaler 200mcg
Budesonide Inhaler 32mcg/ dose 120 dose
Budesonide Inhaler 64mcg/ dose 120 dose
Bupivacaine Hydrochloride injection 0.5 20mg/ 4ml
Calcitonin 100iu/ ml 1ml
Calcium gluconate 10 10ml amp
Candesartan 16mg tab
Candesartan 8mg tab
Captopril 25mg tab
Captopril 50mg tab
Carbamazepine 2 syrup 100ml
Carbamazepine 200mg tab
Carbamazepine 400mg tab
Carbimazole 5mg tab
Carvedilol 12.5mg tab
Carvedilol 25mg tab
Carvedilol 6.25mg tab
Cefixime 100mg/ 5ml suspension
Cefixime 400mg tab
Ceftriaxone 1g vial
Chloramphenicol eye drop 0.5 10ml
Chloramphenicol eye ointment 1 4g
Chlorpromazine 100mg tab
Ciprofloxacin 200mg vial
Ciprofloxacin 500 mg tab
Clomipramine Hcl 10mg tab
Clomipramine Hcl 25mg tab
Clonazepam 1mg tab
Clonazepam 2.5mg/ ml drop 10ml
Clonazepam 2mg tab
Clopidogrel 75mg tab
Clotrimazole 200mg tab
Clotrimazole vaginal cream 1 20g
Cyclosporine 100mg cap
Desferrioxamine Mesylate 500mg vial
Desloratadine 5mg tab
Desmopressin nasal spray 10mcg/ puff
Dexamethasone Na Phosphate 4mg/ ml amp
Dextrose 2.5 + sodium chloride 0.45 500ml infusion
Dextrose 4 + sodium chloride 0.18 500ml infusion
Dextrose 5 + sodium chloride 0.9 500ml infusion
Dextrose 5 500ml infusion
Diazepam 5mg/ ml 2ml amp
Diclofenac 1 gel
Diclofenac 100mg supp
Diclofenac 100mg tab
Diclofenac 12.5mg supp
Diclofenac 50mg tab
Diclofenac 75mg/ 3ml amp
Digoxin 250 mcg tab
Diltiazem 60mg tab
Diphenhydramine Hcl 10mg amp
Dobutamine 250mg/ 20ml vial
Dopamine Hcl 40mg/ ml 5ml amp
Doxycycline 100mg cap
Enalapril 20mg tab
Enoxaparin Na 2000 iu syringe
Enoxaparin Na 4000 iu syringe
Enoxaparin Na 6000 iu syringe
Entecavir 0.5mg tab
Ephedrine Hcl 50mg/ ml amp
Escitalopram 10mg tab
Escitalopram 20mg tab
Fentanyl 500mcg/ 10ml amp
Fentanyl 50mcg patch
Ferrous Sulphate 200mg tab
Fluconazole 150mg tab
Fluoxetine Hcl 20mg cap
Follitropin Alfa 75 iu (R_HFSH) vial
Furosemide 40mg tab
Fusidic Acid viscous eye drop 1% 5g
Gabapentin 300mg cap
Gemfibrozil 300mg tab
Gemfibrozil 600mg tab
Gentamicin eye/ ear drop 0.3 10ml
Gentamicin eye ointment 0.3 15g
Gentamicin Sulphate 80mg/ 2ml amp
Glibenclamide 5mg tab
Glimepiride 2mg tab
Glimepiride 4mg tab
Glycerine 1.362g suppository (infant)
Glyceryl Trinitrate 0.3mg tab
Glyceryl Trinitrate 0.5 mg/ ml amp
Haloperidol 5mg tab
Halothane 250ml solution
Hydralazine Hcl 20mg/ ml amp
Hydrocortisone 100mg/ 2ml vial
Hydroxychloroquine 200mg tab
Hyoscine 10mg tab
Imipenem/ Cilastatin 500mg vial
Imipramine 10mg tab
Imipramine 25mg tab
Indomethacin 100mg suppository
Iron Succinate 5ml amp
Isofloran 100ml anaesthetic solution
Isosorbide dinitrate 10mg tab
Ketamine 500mg/ 10ml vial
Ketotifen 1mg/ 5ml syrup
Levetiracetam 500mg tab
Levofloxacin 500mg tab
Levothyroxine Na 100mcg tab
Levothyroxine Na 50mcg tab
Lidocaine 10 aerosol
Lisinopril 10mg tab
Lisinopril 20mg tab
Loratadine 10mg tab
Losartan 50mg tab
Magnesium Sulphate 15 10ml amp
Magnesium sulphate 50 5ml amp
Meloxicam 15mg tab
Meloxicam 7.5mg tab
Meropenem 1g vial
Meropenem 500mg vial
Metformin 500mg tab
Metformin 850mg tab
Methyldopa 10mg tab
Methylprednisolone 500mg vial
Metoclopramide Hcl 5mg/ ml amp
Metoprolol 100mg tab
Metoprolol Tartrate 1mg/ ml 5ml amp
Metronidazole 200mg/ 5ml syrup
Metronidazole 500mg tab
Miconazole 400mg vaginal tab
Midazolam 15mg amp
Misoprostol 200mcg tab
Montelukast 10mg tab
Morphine Sulphate 10mg inj
Morphine Sulphate 60mg tab
Mycophenolate Mofetil 500mg tab
Neomycin + Gramicidin + Nystatin + Triamcinolone ointment 15g
Nor-adrenaline 8mg/ 4ml amp
Norethisterone 5mg tab
Omeprazole 20mg cap
Omeprazole 40 mg vial
Omeprazole 40mg cap
Ondansetron 2mg/ ml 4ml amp
Ondansetron 8mg tab
One alpha 0.25mcg tab
One alpha 1mcg tab
Oxytocin 10iu/ ml amp
Pancuronium Bromide injection 2mg/ ml 2ml amp
Paracetamol + Phenobarbital 125mg suppository
Paracetamol 250mg suppository
Paracetamol 500mg tab
Paracetamol Infusion 10mg/ ml 100ml vial
Pethidine Hydrochloride 100mg/ 2ml injection
Phenobarbital 100mg tab
Phenobarbital 15mg tab
Phenobarbitone Na 200mg/ ml amp
Phenytoin 250mg/ 5ml amp
Phytomenadione 10mg/ ml amp
Potassium Chloride 15 10ml amp
Prednisolone 5mg tab
Propofol 1 10mg/ 1ml amp
Propranolol 10mg tab
Propranolol 40mg tab
Propranolol Hcl 10mg/ ml amp
Protamine Sulphate 10mg/ ml 5ml amp
Pyridoxine Hcl 100mg tab
Quetiapine 100mg tab
Quetiapine 200mg tab
Recombinant Human Erythropoietin 4000iu prefilled syringe
Remifentanil 2mg IV vial
Ringer Lactate solution 500ml infusion
Risperidone 2mg tab
Risperidone 4mg tab
Rocuronium Kabi 100mg/ 10ml vial
Rosuvastatin 10mg tab
Rosuvastatin 20mg tab
Sertraline Hcl 50mg tab
Sevoflurane 250ml inh
Simvastatin 20mg tab
Sinemet 12.5mg/ 50mg tab
Sodium Bicarbonate 8.4 100 ml
Sodium Chloride 0.9 100ml infusion
Sodium Chloride 0.9 500ml infusion
Sodium Chloride nasal drop 10ml
Sodium Valproate 500mg tab
Spironolactone 100mg tab
Spironolactone 25mg tab
Succinylcholine 100 mg amp
Tamsulocin 0.4mg cap
Tenofovir 300mg tab
Tetracycline 3 oint
Thiopental 1g vial for injection
Tramadol 100mg/ 2ml
Tramadol 50mg cap
Tranexamic Acid 100mg/ ml 5ml amp
Tranexamic Acid 500mg tab
Trihexyphenidyl 2mg tab
Trihexyphenidyl 5mg tab
Vancomycin 1g vial
Vecuronium Bromide 2mg/ ml 5ml vial
Verapamil 40mg tab
Verapamil Hcl 5mg/ ml amp
Voluven 6 (60g/ 500ml) Infusion
Warfarin 1mg tab
Warfarin 5mg tab
Water for Injection 10ml amp
Xylomethazoline Hcl 0.5 drops 10ml
Xylomethazoline Hcl 1 drops 10ml
Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin - Son Dakika