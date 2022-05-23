Ticaret Bakanlığı: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlaç Alım İhalesine Çıkacak. İhtiyatlı Olun, Peşin Ödeme Yöntemini Tercih Edin

SİNAN TARTANOĞLU

Ticaret Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de ilk kez merkezi bir ilaç alım ihalesine çıkacağını duyurdu. İhale ile ilgilenen firmaların İKBY Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçmesi gerektiğini bildiren Bakanlık, "Firmalarımızın IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi" uyarısını yaptı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği'ne "Irak (IKBY) İlaç İhalesi" başlıklı bir yazı gönderdi.

Yazıda, "Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda, IKBY tarafından bir ilaç alım ihalesinin düzenlenmesinin planlandığı, buna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğü ve süreç içerisinde potansiyel tedarikçilerle bağ kurma arayışı içerisinde olunduğu bildirilmektedir" denildi. Yazıda, şu ilgiler verildi:

İLK DEFA MERKEZİ İLAÇ ALIMI

"Bu çerçevede, Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerinden oluşan IKB'de, ilk aşamada yapılan çalışmaya göre EK-1'de belirtilen ürünler ve miktarlarda ilaca ihtiyaç duyulduğu, ilaç alımının söz konusu iller için ilk defa merkezi bir şekilde yapılacağı, ihale duyurusunun temmuz ayında yapılmasının planlandığı, ilgi duyan firmaların konu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kişi/kurum ile irtibata geçebileceği belirtilmektedir."

IKBY BAŞBAKANLIK OFİSİ İLE İRTİBATA GEÇİLECEK

Yazının sonunda, ihaleye katılacak firmaların IKBY Başbakanlık Ofisi ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi. Yazıya ek olarak sunulan tabloda ise ihtiyaç duyulan ilaçların listesi yer aldı.

"MÜMKÜN MERTEBE PEŞİN ÖDEME YÖNTEMİNİ TERCİH EDİN"

Bakanlık yazısında ihaleye girecek firmalara bazı uyarılar da yapıldı. Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan, firmalarımızın ilgili IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı hareket etmesi, süreç içerisinde Erbil Ticaret Ataşeliği'miz ile temas halinde bulunması, daha evvel IKBY hükümeti ile alacak sorunları yaşayan firmalarımızın da mevcut olduğu göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyen aşamalarında mümkün mertebe peşin ödeme yönteminin tercih edilmesi önem arz etmektedir."

İhtiyaç duyulan ve yazının ekindeki listede yer verilen ilaçlar şöyle: