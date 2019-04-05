Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önlerinde 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirterek, "Bu zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önlerinde 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirterek, "Bu zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz." dedi.



Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, ihracattaki rekorlardan bahsetti.



İhracattaki artışların herkesin başarısı olduğunu dile getiren Gülle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Pekcan'ın ihracatçıların taleplerine her zaman olumlu yanıt verdiğini söyledi.



Gülle, ekonomiye katkı sağlamak için verdikleri mücadeleden bahsederek, "Önümüzdeki 4,5 yıllık tertemiz bir zaman var. Bu zamanı ekonomiyi, reformları, konuşarak ve oluşturarak, destekleri ve teşvikleri daha da büyüterek, ihracatı artırarak geçireceğiz. İnanıyorum ki bu 4,5 yılın sonunda ülkemiz koyduğu hedefleri gerçekleştirmiş olarak başarıyı yakalayacaktır." diye konuştu.



İhracatçıların verdikleri sözleri yerine getireceğini aktaran Gülle, tüm zorluklara ve sorunlara rağmen gemiyi başarıyla yürüten ihracatçılara daha fazla katkıda bulunmayı gelecek süreçte de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



"İç ticaretin canlanması çok önemli"



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçimlerin geride kaldığını ve artık gündemin ekonomi olması gerektiğini belirterek, halkın daha refah seviyede alışverişinin temin edilmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması için hal yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.



İç ticaretin canlanmasının öneminden ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin bahseden Palandöken, Bakan Pekcan'ın beraberindeki STK ve ilgililerle bizzat sahada gezerek bu artışların neden olduğuna dair incelemelerde bulunduğunu, pahalılığın ve diğer sorunların kaynağına indiğini anlattı.



Palandöken, "Önemli olan halkın refahı, huzuru, güveni... Bundan sonraki süreç tamamen ekonomi olmalı. Artık seçimler geride kaldı. Bundan sonraki süreçte ekonominin canlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınacağından ve ülkemizdeki refahın tabana yayılacağından emin olmak istiyoruz." dedi.



"Öncelik enflasyon tek haneye getirilmesi olmalı"



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin son 4 yılda oldukça yoğun bir siyasi gündemle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün artık finansal istikrarın sağlanması için önceliğimiz enflasyon oranının en kısa sürede düşük tek haneli seviyelere getirilmesi olmalıdır." dedi.



Türkiye'nin açık bir ekonomi olduğunu dile getiren Kaslowski, yurt dışı ile daha fazla ticaret yapmak ve oradan daha fazla yatırım çekmek istediğini söyledi.



Kaslowski, "Bankacılık sektörünün elindeki kaynakları en verimli alanlara aktarabilmesi taze kredilerle ekonominin sağlıklı bükmesini sağlayabilmesi için sorunlu kredilerle ilgili somut adımların aciliyet kazandığına inanıyoruz." yorumunu yaptı.



TÜSİAD'ın reformlara verdiği önemden bahseden Kaslowski, ekonomik, siyasal ve sosyal çok sayıda reforma ihtiyaçlarının bulunduğunu bildirdi.



Finansal istikrar için gereken reformlara değinen Kaslowski, kurumların güçlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, sigortacılık sektörünün geliştirilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması, kayıt dışı ekonomiyle sıkı mücadele edilmesi, kamu maliyesinde şeffaflığın artırılması, kamu ihale sisteminin daha şeffaf ve etkin hale getirilmesi gibi konuların öneminden bahsetti.



Kaslowski, Gümrük Birliği anlaşmasının acilen güncellenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Batı ve AB ile olan ilişkilerimiz bu çalkantılı dönemde hala gündelik gelişmelere göre inişli ve çıkışlı seyrediyor. bu ilişkilerin ortak çıkar ve değerler anlayışıyla yürütülmesi ülkemizin geleceği açısından gereklidir." diye konuştu.

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