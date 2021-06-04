İstanbul'daki iş insanlarına yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) eğitim organizasyonuyla 15 Haziran'da İstanbul'daki yerleşik iş çevrelerine yönelik "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, firmaları temel dış ticareti işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt sathında dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Geçen yıl mart ayına kadar yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilen seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi yapılıyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren iş çevrelerine yönelik 15 Haziran'da düzenlenecek seminerlerde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları, Kolay İhracat Platformu, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları ve e-ticaret/e-ihracat uygulamaları konuları ele alınacak.

Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl 75 ilde, 17 iş birliği kuruluşuyla düzenlenen 45 dış ticaret bilgilendirme seminerine 4 bin 131 kişi katılım sağladı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 12 iş birliği kuruluşu ile 28 ilde gerçekleştirilen 24 çevrim içi seminere de 5 bin 2 kişi katıldı.

Yıl genelinde video konferans yöntemiyle 55 dış ticaret bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.