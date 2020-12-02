Ticaret Bakanlığı Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 0.95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat, yüzde 16.07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76 oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından Kasım ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Önemli ihracat pazarlarımızda pandemide yaşanan ikinci dalga, Avrupa Birliği ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi Kasım ayı ihracatımız üzerinde etkili olmuştur. Bu kapsamda, ihracatımız Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur. Kasım ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76 olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Ülkemiz ekonomisi, 3. çeyrek büyüme değeri olan yüzde 6.7 ile verisi açıklanan (17 ülke) G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke"

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret verilerine yönelik yapılan açıklamada, "Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 3. çeyrek büyüme rakamları pandemi döneminden çıkışın önemli bir işareti olan V-tipi toparlanmayı teyit etmektedir. Ayrıca, söz konusu büyüme rakamı Türkiye ekonomisinin pandemiden çıkışta diğer ülkelere göre pozitif ayrıştığını da göstermektedir. Bunun yanında yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 0.5 gelerek pozitif büyüme trendine girerek toparlanmanın başarı ile devam etmekte olduğunu göstermiştir. Bununla beraber, ülkemiz ekonomisi, 3. çeyrek büyüme değeri olan yüzde 6.7 ile verisi açıklanan (17 ülke) G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olarak söz konusu ayrışmayı pekiştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre altın ticareti hariç tutulduğunda, 2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 0.7 azalarak 16 milyar 46 milyon dolar, ithalat, yüzde 11.4 artarak 18 milyar 586 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5.4 artarak 34 milyar 632 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86.3 oldu.

"Bakanlık verilerine göre Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleşen sektör motorlu kara araçları"

Bakanlık verilerine göre Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleşen sektör motorlu kara araçları oldu. Bakanlık kanadından bu veriler hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Motorlu kara taşıtları faslında ihracatımız Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azalışla, 2 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 2.1 artışla 'Kazanlar ve Makinalar' (1 milyar 573 milyon dolar) ve yüzde 5.1 azalışla 'Elektrikli makina ve cihazlar' (897 milyon dolar) olmuştur. Pandemi sonrası demir çelik, sebzeler ve meyveler gibi ihraç ürünlerimizdeki artış trendi Ekim ayı ile kıyaslandığında Kasım ayında da devam etmektedir. Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Ekim ayına kıyasla Kasım ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Kasım ayında bir önceki aya göre yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular faslı ihracatı yüzde 14.6, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 7.5 ve demir ve çelik faslı ihracatı yüzde 1.9 oranında artmıştır."

Bakanlık verilerine göre Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Bakanlık verilerine göre; Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 511 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 93 milyon dolar) ve Irak (952 milyon dolar) olurken ithalatta ise ilk 3 sırayı Almanya (2 milyar 353 milyon dolar), Çin (2 milyar 237 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 750 milyon dolar) aldı. Kasım ayında ihracatçılar 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. Bir önceki aya göre önemli pazarlarımızdan olan Japonya'ya yüzde 29.1 Rusya'ya yüzde 27.9, Katar'a yüzde 23.6, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 8.5 ve Çin'e yüzde 5 oranlarında ihracat artışı kaydedildi.

"En büyük ilk 3 ihracat pazarımız toplam ihracatın yüzde 22.1'ini oluşturdu"

Kasım ayında GTS'ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, İngiltere ve Irak'a yönelik ihracat toplam aylık ihracatın yüzde 22.1'ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, Çin ve Rusya Federasyonunun aylık ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. 'Ticarette Yeni Yol Haritası' çerçevesinde 2020 yılı Kasım ayında potansiyel pazarlarımızdan geçen yılın aynı ayına göre Rusya'ya ihracatımız yüzde 28, Çin'e ihracatımız yüzde 22.2 ve Hindistan'a yüzde 7.9 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Kasım ayında görülen; Lübnan'a yüzde 125.2, Brezilya'ya yüzde 40 ABD'ye yüzde 18.2'lik, İngiltere'ye yüzde 15.6'lık, İsviçre'ye yüzde 16.5'lik, İsrail'e yüzde 14.1'lik Belçika'ya yüzde 12.9'luk ve Polonya'ya yüzde 10.2'lik ihracat artışları ise dikkat çekti.

Bakanlık verilerine göre, pandemide ikinci dalganın da etkisi ile Kasım ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 azalışla 6 milyar 649 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 41.3'ünü oluşturdu.

"2020 yılı Kasım ayında ihracat yapan firma sayısı yüzde 3.3 artışla 42 bin 602'ye ulaştı"

Bakanlık verilerine göre, 2019 yılı Kasım ayında 41 bin 228 firma ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılı Kasım ayında ihracat yapan firma sayısı yüzde 3.3 artışla 42 bin 602'ye ulaştı. Diğer taraftan, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatçı firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artışla 84 bin 344 oldu.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "deniz yolu" (9 milyar 767 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "kara yolu" (4 milyar 885 milyon dolar) ve "hava yolu" ulaşımı (1 milyar 99 milyon dolar) izledi. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat "deniz yolu" (10 milyar 938 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "kara yolu" ulaşımı (5 milyar 62 milyon dolar) ve "hava yolu" (3 milyar 134 milyon dolar) takip edildi.

Dış ticarette milli para birimi

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dış ticarette Türk Lirasının kullanıldığı vurgulanarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Kasım ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 180 olurken aynı dönemde 109 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının Kasım ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 17 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 5 milyar 600 milyon TL'lik kısmı ihracat, 11 milyar 747 milyon TL'lik kısmı ithalat olmuştur" ifadeleri kaydedildi. - ANKARA