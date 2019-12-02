Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14 azalarak 16 milyar 214 milyon dolar, ithalat yüzde 11,44 artışla 18 milyar 166 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,03 artarak 15 milyar 495 milyon dolara, ithalat da yüzde 9,15 artışla 17 milyar 643 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre ise ihracat yüzde 1,14 azalarak 16 milyar 214 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 11,44 artarak 18 milyar 166 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 219,38 artışla 2 milyar 148 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 2 bin 63 artışla 1 milyar 953 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 4,69 arttı ve 33 milyar 139 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi, yüzde 5,13 artışla 34 milyar 380 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Kasım 2018'de yüzde 95,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 87,8, GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 100,6 iken yüzde 89,3 oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, kasımda en fazla ihracat "tüketim malları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 853 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 694 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" ve 1 milyar 829 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "tüketim malları" grubunda 7 milyar 99 milyon dolar, "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 80 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 908 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, kasımda en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 336 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 432 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 853 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" izledi.

GTS'ye göre kasımda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 394 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 528 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 938 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 358 milyon dolar ve ÖTS'ye göre 3 milyar 394 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla Irak ve 948 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 61 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 787 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 639 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 385 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 956 milyon dolarla Irak ve 916 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 988 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 771 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 545 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler, 14 milyar 421 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Kasım ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 856 bin 337, ticari işletme sayısı 727 bin 951, şube sayısı 208 bin 788, anonim şirket sayısı 136 bin 443, kooperatif sayısı 36 bin 134, kolektif şirket sayısı 35 bin 715, komandit şirket sayısı bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 3 bin 146, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 926 bin 345 olarak hesaplandı.