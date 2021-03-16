Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi

16.03.2021 09:15
Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi.

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi - Son Dakika Ekonomi


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