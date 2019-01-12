Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda 2018 Yılı Türkiye İsraf Araştırması Sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda 2018 Yılı Türkiye İsraf Araştırması Sonuçlandı.

51 dakika önce

IHAAW131923-EKO/12-01-2019- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda 2018 Yılı Türkiye İsraf Araştırması Sonuçlandı., System.String[]
IHAAW131923-EKO/12-01-2019

- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı. Rapordan: "Haftada ortalama 2 adet ekmek israf edilmektedir. Vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl iken otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerini buluyor" 12.01.2019 13: 19: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Ekonomi
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