Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı, eczane ve marketleri denetledi Yeni tip Korona Virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, eczane ve marketleri denetledi

ANKARA - Yeni tip Korona Virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından 81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen denetimler; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:11 Kaynak: İHA
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