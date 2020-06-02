Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mayısta ihracat bir önceki aya göre yüzde 10,84 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88 azaldı.

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bülteni, System.String[]

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mayısta ihracat bir önceki aya göre yüzde 10,84 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88 azaldı. Bu düşüşte, resmi ve hafta sonu tatilleri tatiller, sokağa çıkma yasakları göz önünde bulundurulduğunda iş gününün 16 güne gerilemesi etkili oldu.

Bakanlığın, mayıs ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 10,84 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88 azalarak 9 milyar 964 milyon dolar oldu.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, mayıs ayında Türkiye'nin ihracatını negatif etkiledi. Öte yandan, mayıs ayındaki takvim etkisinin de ihracatı ve dış ticaret hacmini olumsuz şekilde etkilediği görüldü.

Mayıs ayında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı'nın yer alması, sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri nedeniyle, geçen yıl aynı dönemde 22 olan iş günü 16'ya geriledi.

Diğer taraftan nisan ayında 20 hafta içi iş günü ihracat ortalaması 419,7 milyon dolar iken bu rakam mayısta yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Nisanda yüzde 66,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, mayısta yüzde 74,3'e yükseldi.

İthalat ise mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 104,18 artışla 3 milyar 442 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 33,98 düşüşle 23 milyar 370 milyon dolar olarak belirlendi.

Yılın 5 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,68 azalarak 61 milyar 626 milyon dolara, ithalat yüzde 5,14 azalarak 82 milyar 612 milyon dolara geriledi. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret hacmi yüzde 11,95 azalarak 144 milyar 238 milyon dolar seviyesine düştü.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Mayısta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 5 milyar 161 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 3 milyar 679 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 63 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

En fazla ithalat 10 milyar 286 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 1 milyar 944 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 121 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 914 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 569 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 1 milyar 606 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 919 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 882 milyon dolarla ABD ve 603 milyon dolarla Irak izledi.

Mayıs ihracatında değer bazında en fazla düşüş gösteren ülkelerin büyük bir kısmının Kovid-19 salgınının en fazla hissedildiği Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve sınırlarda karantina önlemlerinin alındığı Irak, İran gibi ülkelerin olması dikkati çekti.

Mayısta ihracatçılar 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.

Pandemi sürecinin etkisiyle mayısta nisana göre ihracatta, geleneksel ihraç pazarlarından Fransa'ya yüzde 71,5, Belçika'ya yüzde 57,9, İngiltere'ye yüzde 54,7, ABD'ye yüzde 45,6, Kanada'ya yüzde 55,3, Rusya Federasyonu'na yüzde 15 artış kaydedildi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 863 milyon dolarla Çin'e gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 232 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 173 milyon dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idarelerince mayısta tahsil edilen vergiler, 11 milyar 904 milyon lira olarak hesaplandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret

Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre mayısta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 40,82 azalışla 9 milyar 433 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,22 azalarak 12 milyar 791 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 78,68 artışla 3 milyar 358 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi de yüzde 34,17 azalarak 22 milyar 224 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Mayıs ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 864 bin 505, ticari işletme sayısı 680 bin 587, şube sayısı 206 bin 218, anonim şirket sayısı 143 bin 226, kooperatif sayısı 31 bin 155, kolektif şirket sayısı 11 bin 366, komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak tespit edildi.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 939 bin 74, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 37 bin 429 olarak hesaplandı.

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:03 Kaynak: AA

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