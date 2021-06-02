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Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı

02.06.2021 13:20
Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı, System.String[]

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon dolara, ithalat da yüzde 54,02 yükselişle 20 milyar 629 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon dolara, ithalat da yüzde 54,02 yükselişle 20 milyar 629 milyon dolara çıktı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tutarla mayıs ayları içinde tüm zamanların en yüksek ikinci ihracat değeri yakalandı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 54,02 artışla 20 milyar 629 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi yüzde 58,92 artarak 37 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 20,74 yükseldi ve 4 milyar 149 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,9, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,5 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 8 milyar 964 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 5 milyar 846 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 583 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Mayısta en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 648 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" oldu. Bunu 1 milyar 534 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 333 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 15 milyar 824 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 859 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 922 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Mayısta en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 94 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 383 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 333 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 632 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 74 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 785 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 16,64 artarak 193 milyar 267 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,75 artarak 240 milyar 379 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 17,22 yükselişle 433 milyar 646 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,4 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat mayısta yıllık bazda yüzde 66,03 artarak 15 milyar 650 milyon dolara, ithalat yüzde 51,17 yükselişle 19 milyar 315 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 9,35 yükselerek 3 milyar 665 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 57,48 artışla 34 milyar 965 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 81 oldu.

Gümrük idarelerince mayısta tahsil edilen vergiler ise 21 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Mayıs itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 942 bin 549, ticari işletme sayısı 660 bin 89, şube sayısı 218 bin 650, anonim şirket sayısı 156 bin 73, kooperatif sayısı 31 bin 399, kolektif şirket sayısı 10 bin 841 ve komandit şirket sayısı 1923 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 21 bin 524, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 212 bin 358 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, dolar, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı mayıs ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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