Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar, verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan ABD doları bazında teklif alınacak.

Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor.

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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