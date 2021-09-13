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Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi

13.09.2021 20:29

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi Ticaret Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri, 9 büyükşehrin toptancı halinde hem mevzuat hem de perakende ürünlerdeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri, 9 büyükşehrin toptancı halinde hem mevzuat hem de perakende ürünlerdeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerince üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışı iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehrin toptancı hallerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde eş zamanlı gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde de bakanlık müfettişlerince 98 iş yerinin mevzuat kontrolü yapılarak, Hal Müdürlüğü'nden bilgi alındı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 10 büyük toptancı halinde Ticaret Bakanlığının müfettişlerinin hem mevzuat kontrolü hem de perakendedeki yüksek fiyatlara ilişkin denetim yapacaklarını dile getirerek, "Müfettişler, yüksek fiyatlarla ilgili olarak haller ile perakende veya marketler arasında gerçekten yüksek bir fiyat farklılığı olup olmadığını araştırmak ve gereğini yapmak üzere buradalar" dedi.

Denetim yapmak üzere gelen müfettişlerin Hal Müdürlüğü ile görüştüklerini aktaran Tavşan, "Zannediyorum bir planlama oluşturacaklar. Hem mevzuat var burada incelenecek hem de esnafla ilgili herhangi bir şey varsa her türlü detaya bakılacak. Burada tabii yalnız sebze meyve değil, tüm gıda ürünleriyle ilgili Ticaret Bakanlığının genel bir incelemesi var" diye konuştu.

Hal Yasası konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Tavşan, "Dolayısıyla Ticaret Bakanlığının tamamen kontrolü ve denetimi altında. Dolayısıyla zaman zaman bu tür periyodik denetimler olabilir. Bir eksiklik varsa bir an önce o konuyla ilgili ne yapılacağı hususunda karar alındı. İşin özünde toptan ile perakende arasında normalin üzerinde fiyat artışı olup olmadığını denetleyecekler. Buradan perakendeye gidene kadar da bazı masraflar var. Bu masraflar ve normal kar marjının üstünde bir fahiş fiyat artışı varsa ne gerekiyorsa onu yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Rekoltenin az olmasından dolayı bu yıl meyve fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Tavşan, şunları söyledi:

"Bir de rekabet durumunda olduğumuz dış ülkeler Yunanistan, İtalya başta olmak üzere İspanya ve Fransa'da meyve azdı, ihracatımız çok yüksekti. Son bir iki haftadır biraz daha normale döndü. Bir de kabul etmek gerek ki üretimden başlayan masraflar çok fazla. Biz hesap ettik paketlenerek, kasalanarak gönderilen bir malı tarlada, bahçede yaş toplayıp gönderseniz 2 liradan aşağı masrafı olmuyor. Bunu hepimiz kabul etmeliyiz. Burada birileri haksız kazanç sağlıyor mu, esas mesele bu. Yoksa belirli bir masraf var. Ürün de olmayınca bizde kıymetlenir. Çünkü imal etme şansınız yok. Limonu, patatesi, soğanı yok ise üretmek mümkün değil. O mevsim öyle geçecek. Bütün mesele aranılan fahiş fiyat farkı var mı?"

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden 9 büyükşehirde eş zamanlı hal denetimi - Son Dakika
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