Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'i acı günü
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Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'i acı günü

16 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'in vefat eden annesi Amentullah Yücel, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'i acı günü, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'in vefat eden annesi Amentullah Yücel, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erzincanlı İsmail Yücel'in annesi Amentullah Yücel vefat etti. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Akçalı Köyü'nde öğlen namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, vefat eden Amentullah Yücel'in akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Amentullah Yücel, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve cenaze yakınları köy konağında taziyeleri kabul ettiler. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:40 Kaynak: İHA
Kemaliye, İsmail Yücel, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Yaşam
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